Royals op zondag: "Kwetsbare" 93-jarige geeft haar boodschappen door, en de (kostbare) schat van Alibaba

In Japan is het enige kind van keizer Naruhito en keizerin Masako afgestudeerd. De school van prinses Aiko hield een diploma-uitreiking, weliswaar in beperkte kring door corona. Enkel ouders waren welkom. Het keizerlijke paar was niet aanwezig. "Wij denken aan diegenen die in moeilijkheden zitten door het virus", klonk het in een mededeling van het hof.



Voor de 18-jarige Aiko ook geen vierkant afstudeerhoedje dat (zoals in de VS traditioneel) de lucht invliegt, maar een mondmasker. Aiko zal voortstuderen aan de Universiteit van Tokio waar ze Japanse taal en literatuur gekozen heeft. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader.