"Van masturberen en seksspeeltjes op afstand tot virtueel dineren": Alles over liefde, seks en daten in coronatijden 

En wat als je gedumpt wordt? Even op café of uithuilen bij vrienden kan niet. "Zoek afleiding, ga wandelen, sporten, zoek contact met familie of vrienden om je gedachten te verzetten. Het gemakkelijke: je gaat je ex niet snel in real life tegenkomen, maar verwijder hem of haar ook op sociale media. En, je hoeft je nu ook niet slecht te voelen om met een pot Ben en Jerry’s onopgemaakt in de zetel te liggen."