Beeldengroep in Vlaamse Ardennen toont hoe "social distancing" moet: "Ik heb ze verzet, ze stonden te dicht bijeen"

"Social distancing" is een belangrijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Je moet zeker 1,5 meter afstand houden van een andere persoon. Zo vermijd je dat je anderen zou besmetten, of dat je zelf besmet zou raken.

Het kunstwerk "Den Avondklap" staat al sinds 2004 in Parike, een deelgemeente van Brakel in de Vlaamse Ardennen. Je ziet drie volksfiguren die een babbeltje slaan met elkaar. De twee mannen zitten samen op een bank, de vrouw staat er bij. Maar allemaal iets te dicht bij elkaar volgens de richtlijnen tegen het coronavirus.