Strandwandeling best bij laag water

Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester): "Bij eb hebben we hier in Koksijde een erg breed strand. Ik noem het altijd onze Champs Elysées. Maar bij hoog water komt de zee tot bijna tegen de duinen. En dan is er geen plaats genoeg op het zacht zand voor een wandeling. Daarom wachten wandelaars beter op laag water."

De waterstanden vind je terug op de website van de gemeente Koksijde. Je kan de stand van de zee ook zien via webcams die op de dijk staan.

Burgemeester Vanden Bussche doet nog een oproep aan de strandwandelaars. "Het is niet omdat je op een veilige afstand van elkaar wandelt, dat je elkaar niet kan groeten. In deze coronatijden zijn vele mensen eenzaam en dan is het goed om te zwaaien of iets te roepen naar elkaar".