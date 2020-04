Studenten van KU Leuven en VUB zullen in juni examens hebben

Door de coronacrisis krijgen studenten van alle Vlaamse universiteiten al enkele weken online les, dus via het internet. Eerder was beslist dat die online lessen voor de rest van het academiejaar zouden doorgaan. Nu is er ook duidelijkheid over de examens. "Ongeacht het scenario waarin we terechtkomen zullen op de vijf Vlaamse universiteiten in juni en september examens worden georganiseerd", zegt de Leuvense rector Luc Sels op ROBtv .