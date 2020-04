STVV-kapitein Jordan Botaka: “Het schrikt me af dat de stad waarin ik woon zo hard getroffen is”

De Nederlandse Congolees verbleef in zijn jeugdjaren in een asielcentrum nadat zijn ouders uit Congo gevlucht waren. Hij weet als geen ander wat het betekent om een tijdlang opgesloten te zitten en kan dan het voetbal best relativeren. “Mij gaat het erom dat iedereen gezond is en blijft, dat het virus stopt en zich niet verder gaat verspreiden. Als dat betekent dat we daardoor niet meer kunnen voetballen, dan is het zo. Laten we die beslissing dan zo snel mogelijk nemen. Dan is iedereen gerust. Als het virus snel gestopt kan worden en er kan toch gespeeld worden, let’s do it. Maar veiligheid en gezondheid komen op de eerste plaats en op basis daarvan moet er zo snel mogelijk een beslissing gemaakt worden. Dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Liever nog vandaag dan morgen.”