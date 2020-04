Talkshow “De Wereld Draait Door” stopt ermee na 15 seizoenen

Presentator Matthijs van Nieuwkerk had het elke weekdag over de actualiteit, met uiteenlopende onderwerpen. “Ze zijn altijd heel verrassend, maar worden gepresenteerd met een positieve insteek”, vindt Cajot. “Dat kan gaan over cultuur, maar ook over sport. Over muziek en film, maar ook over opera.”

Er werden vijftien seizoenen opgenomen van het programma, goed voor 2428 afleveringen. Deze week waren er 4,5 miljoen kijkers, waaronder heel wat Vlamingen.

Cajot vindt het heel jammer dat er geen nieuw seizoen komt. “Ik deed het zelf super graag, maar ik denk dat vooral de kijkers van “De Wereld Draait Door” in een groot zwart gat gaan vallen.”