"Thuis" krijgt voorlopige seizoensfinale - mét cliffhangers - op vrijdag 24 april, door het coronavirus

Actrice Annick Segal, rosa Verbeeck in "Thuis", had niet verwacht dat de coronacrisis het einde van de opnames zou veroorzaken.

"We zijn zoals veel mensen in snelheid genomen door het coronavirus. Veertien dagen geleden dachten we dat we zouden kunnen blijven filmen wanneer we onze handen wassen en anderhalve meter afstand zouden houden. Maar dat is anders uitgedraaid. Zowel voor de gezondheid van de acteurs als de gezondheid van de crew zat er niets anders op om de opnames te stoppen", zegt Annick Segal in "De wereld vandaag".

"Ik wacht nu vol spanning af tot het moment dat we terug kunnen draaien. Ik had nooit gedacht dat dit ooit zou gebeuren. Het feit dat de opnames worden stilgelegd, is veelbetekenend. Ik zou onze kijkers willen oproepen om de maatregelen te volgen. We staan te popelen om terug te kunnen werken, maar de heldenrol is voor de mensen die in de zorgsector werken", besluit Segal.