Ex-gokverslaafden hebben het moeilijk nu ze thuis moeten blijven: "Verleiding is groot om online te gaan gokken" 

Dirk De Troy begon een jaar geleden in Dilbeek met een zelfhulpgroep voor gokverslaafden. Maar door de coronamaatregelen kan de zelfhulpgroep niet meer bijeen komen, dus organiseren ze online bijeenkomsten. "Wij proberen nu online contact te houden met lotgenoten, want we merken dat er op dit moment echt nood is aan contact. Er zijn mensen in de groep die aangeven dat ze het moeilijk hebben. Mensen zijn thuis, sommigen zitten in een stressvolle situatie met de kinderen, en dan is de verleiding groot om weer te gaan gokken. En dus leggen we elke woensdag online verbinding en we kunnen mekaar ook zien."