Thuisverplegers uit verschillende Oost-Vlaamse gemeenten beginnen met "coronaronde"

Thuisverplegers starten met een specifieke Covid-19 patiëntenronde in de Gentse rand tussen Wichelen en Wachtebeke. “De Kring TVP Scheldekracht bundelt de krachten met alle thuisverpleegkundigen, zowel zelfstandigen als collega’s in dienstverband die actief zijn in de regio ‘Eerstelijnszone Scheldekracht’. Zo starten we een aparte Covid-19 patiëntenronde, waarbij we alle besmette Coronapatiënten na elkaar zullen verzorgen en vanuit één pool verpleegkundigen. Door de gezonde en besmette patiënten niet door elkaar te verzorgen, willen we de kans op verdere besmetting bij onze patiënten minimaliseren," legt voorzitter Kristof Neirynck uit.