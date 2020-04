Twitter grapt over thuisonderwijs: "Leraar ontslagen omdat hij drinkt op het werk!"

"Het gaat niet zoals gepland. Mijn moeder raakt overspannen. Ze raakt helemaal het noorden kwijt. We hebben een pauze moeten inlassen, zodat mijn moeder zich kan herpakken. En ik zeg het nogmaals: het gaat echt niet goed." Met deze boodschap in zijn schoolagenda maakte de 8-jarige Ben na de eerste dag thuisonderwijs duidelijk dat zijn moeder er helemaal niets van bakte. Moeder Candice Hunter Kennedy deelde een foto van de boodschap op haar Facebookpagina, onder de noemer 'mijn zoon wees me zopas terecht', waarna die massaal gedeeld en besproken werd. Want thuisonderwijs is geen pretje, zo lieten andere ouders op onder meer Twitter weten, al was een humoristische en relativerende ondertoon nooit ver weg.