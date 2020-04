UCLL Hogeschool schrapt opleiding leerkracht Latijn: "Opleiding te duur voor slechts een handvol studenten"

Het is over en uit voor de opleiding Latijn aan de UCCL Hogeschool. Zowel in Leuven als in Hasselt wordt de opleiding geschrapt. "Net zoals andere hogescholen hebben wij minder en minder studenten die een lerarenopleiding volgen, waardoor we enkele heel kleine onderwijsvakken hebben", vertelt Greet Decin, programmadirecteur van de UCLL. "En omdat de financiering van de hogeschool elk jaar wat achteruit gaat -want we krijgen geld per student en dat zijn er minder - is het moeilijk om die kleine onderwijsvakken te blijven inrichten."