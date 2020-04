Uitzonderlijke tijden: Paus geeft zegen Urbi et Orbi voor een leeg Sint-Pietersplein in Rome

Paus Franciscus gaf vanavond in de druilerige regen een toespraak op het Sint-Pietersplein. Hij riep de mensen op tot meer samenhorigheid in deze crisis.



"Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt", zei de paus. "We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien."



Franciscus herinnerde mensen aan hun kwetsbaarheid. "De storm legt onze kwetsbaarheid bloot en legt de valse en onnodige zekerheden bloot waarop we onze plannen, projecten, gewoonten en prioriteiten hebben gebouwd", zei de paus. "Het laat zien hoe we dingen die ons leven en onze gemeenschappen voeden, ondersteunen en sterk maken, verwaarloosd en opgegeven hebben."