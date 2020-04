Vernieuwde Passe-Partout stopt ermee door coronacrisis

“Qua advertenties zijn wij vooral afhankelijk van lokale handelaars”, zegt Wouter Van Melkebeek. “Maar omdat er zovelen onder hen dicht gaan door de coronacrisis adverteren ze ook niet meer. Ten tweede is ook de verdeler van de huisbladen er mee gestopt. We kregen melding dat ze niet meer zouden verdelen en hun bedrijf in technische werkloosheid gingen zetten, dus dan zaten wij volledig strop.”

Het gaat om een tijdelijke stop want als de coronacrisis voorbij is wil de uitgever er opnieuw mee starten. Bij de Primetime Groep werken 53 mensen, waarvan er nu 46 in technische werkloosheid zijn geplaatst. Het omzetverlies zou voor de hele groep anderhalf miljoen euro bedragen.