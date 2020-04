Woonzorgcentra hebben FFP2-mondmaskers nodig als ze hun eigen coronapatiënten binnenkort moeten verzorgen

Sinds de woonzorgcentra op slot gingen en er geen bezoek meer is toegelaten, moet het personeel voor veel meer animatie zorgen. Daar komt nog bij dat de vrijwilligers, die hielpen bij allerlei taken, nu ook niet meer binnenmogen. Het gebrek aan beschermingsmiddelen was en is ook een probleem in heel wat woonzorgcentra. "Zoals overal was ook ons personeel bij de aanvang van de crisis bang voor besmetting. Maar om meteen onze strategische voorraad aan chirurgische mondmaskers op te gebruiken, zou onverantwoord geweest zijn. Via vrijwilligers zijn we er toen in geslaagd om binnen enkele dagen voor iedereen zelfgemaakte katoenen maskers te voorzien. Intussen is er dan de levering van de Vlaamse overheid gekomen en geven we alle medewerkers per shift een chirurgisch masker type 2," aldus algemeen directeur Roel Eerlingen van Integro vzw die in Limburg 8 woonzorgcentra overkoepelt.