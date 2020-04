Nederlandse zangeres Liesbeth List (78) overleden, kroniek van een aangekondigd afscheid

Liesbeth List leidde een tumultueus leven, dat begon in Indonesië. Daar werd ze als Elisabeth Driessen in 1941 geboren. In die oorlogsjaren groeide ze op in een Japans interneringskamp. Haar moeder pleegde kort na de Tweede Wereldoorlog zelfmoord. Ze belandde met haar vader in Nederland, waar ze na een moeilijke jeugd uiteindelijk rust vond bij een pleeggezin, de familie List in Vlieland. Ze veranderde haar naam definitief in Liesbeth List en trok naar Amsterdam om haar grote droom waar te maken: zangeres worden.

In de jaren 60 werd List opgemerkt door Ramses Shaffy, die haar vroeg om mee te werken aan “Shaffy chantant”. Samen met hem bereikte haar carrière een muzikaal hoogtepunt. Het duet “Pastorale” dat ze in 1968 voor het eerst opnamen blijft een van hun grootste successen. Later volgden nog hits als "Aan de andere kant van de heuvels" en "Laat me".