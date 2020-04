Zayn Malik stapte 5 jaar geleden uit One Direction: "Doen wat ik wilde doen!"

Dat Malik gemist werd, bleek al tijdens de eerste awardshow waar het viertal na de split te zien was. Tijdens de uitreiking van de Billboard Music Awards in mei 2015 liet Liam Payne tijdens zijn bedankingsspeech na het winnen van een prijs alvast horen: "Er is nog iemand met wie we deze prijs moeten delen en dat is onze broer Zayn!" Het publiek in de zaal ging daarna compleet uit de bol.

Toch was niet ieder groepslid even mals voor Malik. Vooral Louis Tomlinson bleek de breuk weinig te waarderen en liet dat dat dan ook op sociale media weten. Het noopte Malik zelfs tot een bitsige reactie (zie tweet hierbeneden). Hij zou zich er later in een persoonlijk gesprek met Tomlinson wel voor verontschuldigd hebben, al bleef die laatste het lastig hebben met Maliks uitspraken over de groep ("He chatted a lot of shit in the early days").