Ziekenhuis Oost-Limburg zoekt zelf naar beschermingsmateriaal: "Prijzen zijn vertienvoudigd"

Erwin Bormans is directeur van Ziekenhuis Oost-Limburg. Hij ziet de stroom van patiënten toenemen, maar de beschermingsmiddelen blijven schaars. "Normaal plaatsen we bestellingen voor handschoenen, mondmaskers en steriel materiaal en krijgen we die de volgende dag geleverd van Belgische leveranciers. Dat is nu haast onmogelijk geworden", zegt de directeur. "Nu hebben we nog voorraad, maar als het aantal patiënten blijft stijgen en we deze verzorging moeten blijven geven, gaan we in de problemen komen."