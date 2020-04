Zorginstelling in Oudenaarde getroffen door corona

Het coronavirus brak uit in de woonvoorziening Lindehove van zorginstelling Heuvelheem vzw in Oudenaarde. Daar verblijven mensen met (een vermoeden van) een beperking. Volgens de directie zijn 16 bewoners getest en bleken er 8 besmet te zijn. De test kwam er omdat 2 andere bewoners eerder al met symptomen in het ziekenhuis waren opgenomen.

Directrice Lies Ouvry zegt dat ze onmiddellijk de quarantainemaatregel heeft verstrengd, al waren de regels tevoren ook al streng: “onze zorgverleners dragen complete beschermingskledij. De veiligheid van onze bewoners en medewerkers is absoluut prioritair.” De instelling was al in een lockdown sinds 11 maart. De bewoners moesten zoveel mogelijk op hun kamer blijven en binnen hun eigen leefgroep. Ook de verzorgenden werkten telkens met eenzelfde leefgroep. Directrice Ouvry begrijpt niet hoe de besmetting is kunnen gebeuren. Het virus heeft wel een incubatietijd, het kan even duren eer de symptomen doorbreken.

De maatregelen om het virus verder in te preken zijn genomen in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid.