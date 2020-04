Geraardsbergs zorgpersoneel mag logeren in bungalows van provincie Oost-Vlaanderen

Vlakbij het ASZ ligt provinciaal domein De Gavers, met een bungalowpark. Het stadsbestuur ging aankloppen bij de provicie met de vraag of het zorgpersoneel gebruik kan maken van de bungalows. Gedeputeerde Annemie Charlier: "Die bungalows staan momenteel toch leeg, want het domein en de camping zijn gesloten. We hebben het overlegd met de federale crisiscel, maar ook zij hebben er geen probleem mee. De zorgkundigen die er gebruik van willen maken, mogen dat dus zeker doen."