Relatief weinig coronadoden in Zuid-Korea: "Privacy wordt opgeofferd voor volksgezondheid" 

Of Zuid-Koreanen zich dan geen zorgen maken over de strenge monitoring door de autoriteiten? "Zuid-Koreanen gaan er sowieso anders mee om dan Belgen. Maar belangrijker is dat ze hier al twee epidemieën hebben meegemaakt: eerst SARS (2003) en later MERS. Na de MERS-uitbraak in 2015 moesten duizenden mensen in quarantaine en toen hebben ze de privacywetten aangepast, waardoor het nu mogelijk is om alle gegevens in te kijken van iemand die besmet is. Ze hebben die privacy opgegeven voor de volksgezondheid."