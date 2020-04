144.000 speciale mondmaskers met luchtbrug van China naar Limburg gebracht

Directeur Erwin Bormans van het ZOL ging de vracht zaterdagvoormiddag zelf ophalen op de luchthaven van Luik. “Vorig weekend namen we contact op met werkgeversorganisatie Voka Limburg om te vragen of ze ons konden helpen met de zoektocht naar FFP2-maskers, speciale mondmaskers om mensen die in de zorg werken te beschermen”, vertelt Bormans. “De bal ging al snel aan het rollen en we kwamen bij Roger Custers van Weerts Logistics uit. Dankzij zijn netwerk in China en Hong Kong konden we een betrouwbare zakenpartner strikken.”