Honderden coronaboetes in West-Vlaanderen

De verschillende West-Vlaamse politiezones bekeurden de voorbije dagen vooral mensen die het samenscholingsverbod negeerden, en dus met te veel samen op straat kwamen. Ze betrapten ook verschillende horecabazen die hun zaak, ondanks het verbod, toch nog openhielden. Een 3e groep overtreders waren mensen die zonder reden naar de kust kwamen. Alles samen zijn in West-Vlaanderen al 150 boetes uitgeschreven voor een bedrag van 35.000 euro, zegt procureur Filiep Jodts.

"Het lijkt er op dat de politie erg inzet op de handhaving van de coronamaatregelen, want die 400 PV's zijn nog maar de vaststellingen die zijn binnengekomen. Er zijn er nog heel wat die onderweg zijn naar het parket", aldus Jodts. "Vorig weekend zijn er ruim 100 PV's opgesteld tegen mensen die onterecht naar de kust kwamen, die zitten nog niet in die 400 die we binnenkregen."

"Ook dit weekend zal de politie aan de kust zeer streng controleren en bekeuren. Intussen is het meer dan duidelijk wat wel of niet mag en gisteren nog heeft de regering opgeroepen niet naar de kust te komen", zegt Jodts.