Nazorg corona: West-Vlaanderen maakt 6 schakelzorgcentra klaar

6 leegstaande gebouwen in West-Vlaanderen worden onder handen genomen om er binnen de 10 dagen coronapatienten op te vangen. Het gaat om mensen die niet langer in een ziekenhuis moeten blijven maar ook (nog) niet terug naar huis kunnen.

"Deze 6 schakelzorgcentra moeten over 10 dagen operationeel zijn", zegt gouverneur Carl Decaluwé. "Voor elk centrum is een coördinator aangesteld. Die moet nu nakijken of het gebouw in orde is. Alle sanitair en de verwarming wordt gecheckt en waar nodig hersteld".

Het gaat om 6 centra:

1. Nieuwpoort: het zorgverblijf Ter Duinen

2. Brugge: een oud RVT in de Jeruzalemstraat

3. Zuienkerke: zorghotel Polderwind

4. Kortrijk: voormaling woonzorgcentrum Lichtendal

5. Meulebeke: het leegstaand dienstencentrum Ter Deeven

6. Mesen: een voormalige jeugherberg The Peace Village