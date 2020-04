86-jarige Henriette uit Brussegem naait mondmaskers voor zorgverleners nadat ze zelf openhartoperatie overleefde 

Henriette, die zelf tot de risicogroep behoort om besmet te geraken met het coronavirus, probeert in deze tijden er het beste van te maken al maakt ze zich zorgen over haar leeftijdsgenoten "Ik probeer selectief naar de nieuwsberichten te luisteren, want je wordt er niet bepaald vrolijk van”, gaat de tachtigplusser verder. “Het is heel erg dat ze in het nieuws zeggen dat ze bij een tekort aan capaciteit in ziekenhuizen, ze zullen moeten kiezen om ofwel een tachtigjarige ofwel een jongere te helpen. En dat wij als tachtigplusser dan zullen sterven, omdat jongeren in de zorg voorrang krijgen, zoals in Italië gebeurt. Dat soort berichten mogen ze voor mij achterwege laten. Wat is de meerwaarde daarvan? Het schept alleen maar ongerustheid. Dat ze het gewoon toepassen als ze vinden dan het nodig is, dan zien we wel.”

Henriette hoopt wel dat de coronamaatregelen niet te lang duren. “Ik ben actief in verenigingen zoals de gepensioneerden van Hamme en ging ook met de senioren op reis, maar dat kan nu niet. Ik mis wel het sociaal contact enorm”, besluit Henriette.