Anonieme weldoener schenkt cafébazen in Hamme geld: "Maak u geen zorgen, de biljetten zijn ontsmet!"

De weldoener wil de cafébazen in Hamme duidelijk een hart onder de riem steken nu die de deuren gesloten moeten houden door de coronacrisis. In het briefje dat bij de centen zit schrijft de weldoener: "Het is niet veel maar weet dat er naast mij ook veel anderen aan jullie denken." De man benadrukt dat het geld veilig en ontsmet is.

