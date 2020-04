Antwerpse politie zet speciaal opgeleide agenten in voor corona-incidenten

"De agenten kunnen bijvoorbeeld mensen arresteren die met kwaad opzet spuwen en hoesten op straat", zegt burgemeester Bart De Wever op Facebook. Het nieuwe team bestaat uit mensen die een CBRN-opleiding hebben gevolgd. Dat wil zeggen dat ze weten wat te doen bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreiging.

"Het gaat eigenlijk om trainers van ons die zo'n opleiding volgden en zelf onze andere medewerkers opleiden", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "We hebben hen nu in een bioresponsteam geplaatst dat non-stop oproepbaar is en opereert vanuit ons kantoor aan de Noorderlaan. Ze worden opgeroepen voor risicorelaties met burgers, bijvoorbeeld bij tussenkomsten op de spoed met COVID-patiënten of bij burgers op straat die risicogedrag vertonen." De agenten zullen bij tussenkomsten ook het nodige beschermingsmateriaal dragen.

