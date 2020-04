Nog veel vragen over coronamaatregelen: "Crisis is buitengewoon, ze stelt crisiscommunicatie in een ander daglicht"

Mensen informeren zich echter niet enkel via de officiële kanalen. “We zullen in de toekomst meer moeten focussen op netwerken om iedereen te kunnen bereiken. In deze crisis is de federale overheid het bevoegde niveau, maar niet iedereen beschouwt haar als de meest belangrijke bron van informatie. We zitten in een chaotische situatie, waarin iedereen door elkaar communiceert. De overheid is maar een van de spelers die de aandacht opeisen in de crisiscommunicatie. Mensen krijgen ook informatie via hun netwerk, waar ze soms meer belang aan hechten. We zijn nog volop aan het onderzoeken hoe je in crisiscommunicatie die netwerken kunnen bereiken en aansturen, maar deze crisis leert ons alvast dat dat de toekomst is.”