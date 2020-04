"Terzake" brengt ode aan de helden van vandaag: "Je ontdekt ze als je ze nodig hebt en soms zijn ze niet veraf"

"Mensen hebben helden nodig. Je ontdekt ze als je ze nodig hebt. En soms zijn ze helemaal niet veraf." Terzake-reporter Willem Van Mullem draaide een ode in woord en beeld aan iedereen die in tijden van gedwongen isolement voor iemand anders zorgt. "De strijd tegen een onzichtbare vijand is lang, maar elke dag is ook een dag terug naar de knuffels en het gezoen. Dan breekt het zonlicht ook weer door."