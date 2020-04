Drugstrafiek in ons land de laatste weken "op volle toeren" door coronacrisis

Deze maand is in ons land 1,133 ton cocaïne ontdekt, in het buitenland is nog eens 1,368 ton onderschept die België als bestemming had, schrijft De Tijd. "Pas nog hebben we op de luchthaven van Zaventem honderden kilo's cocaïne en heroïne aangetroffen", zegt Kristian Hillewaere aan VRT NWS. "Dat is nog nooit gezien. Normaal zijn die hoeveelheden veel kleiner en zijn ze ook heel goed verstopt. Nu zaten de drugs eigenlijk niet verstopt."

Voor Vanderwaeren is er duidelijk een link met de coronacrisis. "De drugsmaffia is creatief en gebruikt elke mogelijkheid om er nog zoveel mogelijk winst uit te halen", luidt het. "Er wordt nu veel minder gevlogen. De criminelen hebben de laatste aankomende passagiersvluchten in Europa gebruikt om nog zoveel mogelijk cocaïne en heroïne het land binnen te brengen. Ze merken ook dat de focus van regeringen en overheden nu op het aanpakken van het coronavirus ligt."