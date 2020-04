Fanfares uit Kapelle-op-den-Bos spelen in quarantaine: "We zullen doorgaan"

Het duurde niet lang of de fanfares van Kapelle-op-den-Bos gingen in op de oproep. "Ook in onze fanfare en jeugdfanfare liggen de repetities al twee weken stil", vertelt muzikant Emily Van Campenhout. "Toen we ook ons concert op zaterdag 21 moesten afgelasten, wilden we toch nog iets doen. Dus gingen we met veel plezier in op de uitdaging van VLAMO en gingen we zelfs nog een stapje verder."

Bekijk hieronder de video