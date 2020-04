Psychiatrische hulp in coronatijden: "Wij laten mensen niet in de kou staan"

Voor de psychiatrische ziekenhuizen in ons land is het nu moeilijker werken door de coronamaatregelen. Zo gebeurt groepstherapie individueel of in kleinere groepen. In sommige gevallen wordt geprobeerd om te helpen via telefoon of online. Het is wel nog altijd mogelijk om opgenomen te worden. "Er zijn veel mensen met psychische problemen die nu in crisis geraken, wij laten hen niet in de kou staan, zegt Jaak Poncelet, algemeen directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden.