Gentse verhalenvertellers gooien elke dag een coronaverhaal online: “Zolang we binnen moeten blijven, brengen wij verhalen naar buiten”

De verhalen van de raconteurs zijn erg divers én herkenbaar. Zo getuigt Veerle uit de Dampoortwijk over hoe moeilijk het telewerken te combineren is met het thuisonderwijs: “We zijn nu al anderhalve week doorgekomen zonder elkaar helemaal de kop in te slaan. Maar ik zie het wel nog gebeuren dat de relaties wat bitsiger zullen worden.” Luc uit Oostakker vertelt dan weer hoe hij zijn vrijwilligerswerk door de coronacrisis moest opgeven en nu vervangt door online via sociale media contact te houden met mensen uit kwetsbare groepen en hen juiste informatie te geven. Ook het verhaal van Gülsüm Gücenmez toont aan dat nog niet iedereen de juiste regels kent.