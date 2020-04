Hoe corona de verhoudingen in de wereld kan veranderen

In Italië sprak men al van een Russische invasie. Tegen Rusland zijn zware Europese sancties van kracht na de crisis in Oekraïne in 2014. Plots stonden in een NAVO-land meer dan 100 Russische militairen, onder wie ook dokters en experten in biologische oorlogsvoering, aan de frontlinie tegen corona. Dat volgens de Italiaanse krant La Stampa 80 procent van de Russische hulp onbruikbaar was, ging grotendeels verloren in de stroom van berichten over corona. Moskou was erin geslaagd met een relatief kleine operatie een belangrijk geopolitiek signaal te geven aan de Italianen: in tijden van nood weten jullie op wie jullie kunnen rekenen.