Grenzeloze liefde: elkaar blijven ontmoeten aan weerszijden van de slagboom

Liefde in tijden van corona, het kan hartverwarmend zijn. De Duitser Karsten Hansen en de Deense Inga Rasmussen zijn daar een voorbeeld van. Sinds Duitsland op 16 maart de grenzen sloot, kunnen ze elkaar niet meer omhelzen. Maar het koppel komt trouw elke dag naar een grenspost vlak bij Hansens woning. Ze brengen een stoel mee en drinken daar een kop koffie, of iets sterkers, terwijl ze berichtjes uitwisselen. De twee, weduwe en weduwnaar, leerden elkaar onlangs kennen bij vrienden en zijn samen sinds die eerste kennismaking. Ze zijn vastbesloten zo weinig mogelijk tijd in elkaars afwezigheid door te brengen. Ook al moeten ze dan elk in hun land blijven.