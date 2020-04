Hele gang in quarantaine in woonzorgcentrum in Houthalen-Helchteren

Ondertussen zijn - verspreid over heel Limburg - in een tiental rusthuizen al bewoners of personeelsleden positief getest op het coronavirus. Maar het blijft meestal beperkt tot enkele gevallen. In woonzorgcentrum Sporenpark in Beringen is de onrust bij bewoners en familieleden momenteel weer weggeëbd. Daar was hevig protest ontstaan nadat plannen waren bekendgemaakt om één afdeling vrij te maken om coronapatiënten onder te brengen. Maar dat plan is even aan de kant geschoven tot er meer duidelijkheid is.