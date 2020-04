Wie is immuun voor coronavirus? Minister De Backer wil massaal testen na piek, viroloog Van Ranst: "zeer goed plan"

De Backer wil dat de testen er komen, eens het aantal besmettingen in ons land begint te dalen. Wie terug aan het werk wil, zou dan eerst zo'n immuniteitstest afleggen bij de huisarts. "Eens we voorbij de piek zijn moeten we zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar de normaliteit", zegt minister De Backer. "Daarvoor gaan we de immuniteit van mensen testen over een aantal weken. Dat zal ons toelaten om te kijken hoe de epidemie verspreid is en welke mensen terug aan de slag kunnen gaan." Het is nog niet bepaald wie precies de test zou kunnen doen. Er zijn namelijk drie groepen van mensen die nu thuis zitten: mensen die echt ziek waren, mensen die tot dan thuis werkten en mensen die tijdelijk werkloos waren. Later moet duidelijk worden wie van hen de test zou kunnen doen, en wat de gevolgen van de resultaten zouden zijn.