Jubileumeditie internationaal jeugdvoetbaltoernooi Assenede uitgesteld: "Real Madrid en Juventus komen niet door coronacrisis"

In Bassevelde, bij Assenede, beloofde de jubileumeditie van de U13Cup een groot voetbalfeest te worden met delegaties van internationale topploegen zoals Juventus, Real Madrid, Borussia Dortmond, FC Porto en Celtic Glasgow. De organisatie kon, ondanks het wegvallen van grote sponsors, toch een topaffiche vullen. Maar de coronacrisis strooit nu roet in het eten. Het regent afzeggingen en het lijkt ook geen goed idee om een massaevenement te laten plaatsvinden in volle coronatijden. “Ons toernooi lokt elk jaar zo’n 10.000 bezoekers. Zoiets in deze tijden laten doorgaan is niet te verantwoorden.”