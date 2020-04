Kim Clijsters: Geen tenniscompetitie maar wel een bedankje voor de hulpverleners

Kim Clijsters verblijft nog steeds samen met haar gezin in hun huis in New Jersey, in de Verenigde Staten. Het was de bedoeling dat ze zou deelnemen aan de tornooien van Indian Wells in maart en Charleston in april, maar beide zijn afgelast. Die pauze is uiteraard niet ideaal voor Clijsters die nog wacht op een eerste overwinning sinds haar comeback. En het is nog helemaal niet duidelijk wanneer het internationale tennis zal hernomen worden, sowieso niet voor 8 juni hebben de ATP en WTA eerder besloten. Ook Wimbledon (29 juni tot 12 juli) is nog onzeker.