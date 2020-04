Liveblog - Marc Van Ranst: "We proberen van een grote ramp, een ramp te maken", rusthuizen vragen meer tests

In West-Vlaanderen worden nu al zes schakelcentra in gereedheid gebracht voor als de druk op de ziekenhuizen in de strijd tegen het coronavirus te groot zou worden. In die schakelcentra kunnen patiënten terecht die na hun behandeling die corona ontslagen zijn uit de ziekenhuizen maar voor wie het beter is nog even opgevangen te worden.

Ook de burgemeesters van de Westkust bereiden zich daarop voor en deden een rondvraag over waar een schakelcentrum opgericht zou kunnen worden. Zo kan de druk op het AZ West in Veurne verlicht worden.

"Er werd gekozen voor Ter Duinen in Nieuwpoort, waar meteen 30 bedden kunnen worden vrijgemaakt", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke. "Het nodige materiaal is daar immers al aanwezig in het verzorgende gedeelte en het vakantiegedeelte staat leeg. Daarom kan er daar, als het nodig is, meteen gestart worden. Andere mogelijkheden, zoals bij ons De Barkentijn of in De Panne en Koksijde staan zo even on hold. We hopen natuurlijk dat de situatie meevalt en het opstarten van een schakelcentrum niet nodig is."