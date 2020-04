Stadsbeiaardier speelt verzoeknummers van Mechelaars: "We willen de inwoners hoop geven"

De Mechelaars hebben nog tot 15 uur zaterdag om te laten weten welk lied ze zondag willen horen. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een bestaande lijst. Veel liedjes hebben ook een link met de huidige coronacrisis. Zo kan "The Sound of Silence" van Paul Simon de stilte weergeven of zorgt "Always Look on the Bright Side of Life" van Eric Idle voor een positieve noot. Het meest aangeduide lied zal dan uiteindelijk gespeeld worden na het lijflied "We zullen doorgaan" van Ramses Shaffy.



Ook de komende weekends mogen de Mechelaars aangeven welk lied ze graag willen horen op zaterdag en zondag. Dat kan via de website www.mechelen.be/kiesbeiaardlied.