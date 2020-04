Meetjesland krijgt 2 nieuwe triagecentra om toestroom coronapatiënten de baas te kunnen

Mensen die zich, na een doorverwijzing van de huisarts, aanmelden bij een triagecentrum worden eerst ingeschreven door onthaalmedewerkers. Daarna volgen patiënten rode of witte pijlen, afhankelijk van hun symptomen, naar een aparte wachtruimte. Daar komt een dokter mensen later ophalen voor een onderzoek in nog een andere ruimte die ingericht is als noodkabinet. Het is de bedoeling dat coronapatiënten zo weinig mogelijk in contact komen met andere mensen in het triagecentrum.