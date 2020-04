Nieuw gen voor antibioticaresistentie heeft zich ongemerkt verspreid naar verschillende ziekteverwekkers

Het gen dat de onderzoekers van de Göteborgs Universitet in Zweden hebben ontdekt in sedimenten van door afvalwater vervuilde rivieren in India, lijkt op geen enkel ander bekend gen voor resistentie tegen antibiotica.

Toen de onderzoekers de genetische sequentie van het gen echter vergeleken met reeds gepubliceerde sequenties van bacteriën, ontdekten ze dat het al aanwezig was in verschillende ziekteverwekkende bacteriën, waaronder ook Salmonella en Pseudomonas, uit drie verschillende continenten, namelijk de VS in Noord-Amerika, China in Azië en Italië in Europa. Tot nu toe was niemand zich ervan bewust dat het om een gen voor resistentie ging.

Het onderzoeksteam heeft het gen 'gar' genoemd omdat het resistentie biedt tegen aminoglycoside antibiotica die een garosamine-groep - een bepaalde chemische verbinding - bevatten. Dat is onder meer het geval voor het nieuwste aminoglycoside-middel, plamomycine, dat net ontwikkeld was om de meest bekende resistentiemechanismen tegen aminoglycoside te omzeilen.

"Het is goed nieuws dat het gar-gen nog steeds tamelijk zeldzaam is, maar aangezien het zich aan het verspreiden is, zal het waarschijnlijk de behandeling van bacteriën die al multi-resistent zijn verder bemoeilijken", zei professor Joakim Larsson. "Pseudomonas aeruginosa bijvoorbeeld, is een veel voorkomende oorzaak van ziekenhuis-longontstekingen. In staat zijn secundaire bacteriële longinfecties te behandelen, is iets waarover we erg bezorgd zijn in deze tijd waarin de wereld getroffen wordt door de COVID-19 pandemie."

Larsson is de senior auteur van de studie over het gen en de directeur van het Centrum voor Antiobiotica Resistentie Research aan de Göteborgs Universitet.