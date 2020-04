Oud Limburgs Schuttersfeest een jaar uitgesteld door coronacrisis

De beslissing is gisteravond genomen door de organiserende schutterij Sint-Willibrordus uit het Nederlands-Limburgse Meijel samen met de OLS-federatie. Het schuttersfeest had normaal plaatsgevonden op zondag 5 juli in Meijel, het dorp dat vorig jaar het OLS won. Maar Nederland verbiedt om tot 1 juni in groep te werken. Daardoor krijgt de schutterij de voorbereidingen niet rond. Er moet een gigantisch groot terrein in gereedheid gebracht worden en ook de vele schietbomen moeten een plaats krijgen.