Parkeerverbod aan abdij van Averbode: "Het is niet de bedoeling dat mensen zich met de auto verplaatsen om hier te wandelen"

Fysieke activiteiten in openlucht met respect voor de sociale afstand, zoals wandelen, fietsen en joggen zijn toegestaan. Maar ons daarvoor eerst met de auto verplaatsen, mag niet. Het is een boodschap die we al enkele dagen horen, maar nog niet door iedereen wordt opgevolgd. Dat merkt ook Manu Claes, de burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, op.