Politie zoekt met drone naar clandestiene caravanbewoners aan de kust

“Blijf in uw kot”, dat is het devies dat voor ons allen geldt. Maar dat “kot” mag geen caravan zijn of een zogenoemde tweede verblijf. Naar je appartement gaan aan de kust, of naar je caravan op een camping aan de kust is verboden.

De politiezone Bredene/De Haan zet technologie in om te controleren of mensen niet stiekem in hun caravan aan de kust zitten. Met een drone met een warmtecamera vliegt de politie vanaf vandaag over caravans op kustcampings.

“Doordat die caravans slecht geïsoleerd zijn, zien we zo de warmte naar buiten komen”, legt dronepiloot Ingmar Lebbe uit. Op basis van de warmtebeelden die het op afstand bestuurde helikoptertje maakt, kunnen de agenten snel zien welke caravan al dan niet bewoond is.

Bekijk hier de reportage uit “Het Journaal”: