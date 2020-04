Brouwerij scheldt huurgeld 250 cafés in West-Vlaanderen en Gent kwijt

Brouw er ij Omer Vander Ghinste is een familiebrouwerij die vooral gekend is op de markt met hun biermerk Omer, naast een heel gamma bieren dat ze aanbieden. De brouwerij produceert op dit moment nog steeds, maar is teruggevallen op 80% van de normale capaciteit. “Het is de ergste crisis die we tot nu toe meegemaakt hebben in onze geschiedenis”, zegt Nicolas Degryse, woordvoerder van de brouwerij. “Een normale evolutie gezien de horecazaken nu al een tijdje zijn gesloten, maar ook omdat er in de supermarkten de laatste weken minder bier werd verkocht. De consument focust zich op de eerste plaats op de levensnoodzakelijke producten. Maar we blijven hoopvol en verwachten wel een heropleving van de afname de komende dagen”.

Brouwerij Omer Vander Ghinste is een familiebrouwerij die vooral gekend is op de markt met hun biermerk Omer, naast een heel gamma bieren dat ze aanbieden. De brouwerij produceert op dit moment nog steeds, maar is teruggevallen op 80% van de normale capaciteit. “Het is de ergste crisis die we tot nu toe meegemaakt hebben in onze geschiedenis”, zegt Nicolas Degryse, woordvoerder van de brouwerij. “Een normale evolutie gezien de horecazaken nu al een tijdje zijn gesloten, maar ook omdat er in de supermarkten de laatste weken minder bier werd verkocht. De consument focust zich op de eerste plaats op de levensnoodzakelijke producten. Maar we blijven hoopvol en verwachten wel een heropleving van de afname de komende dagen”.