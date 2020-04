Grote stapels urnes en lange wachtrijen bij crematoria roepen vragen op bij dodental dat China rapporteert

De Chinese nieuwswebsite Caixin heeft foto’s gepubliceerd van grote ladingen urnes bij crematoria in Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei. Wuhan is de stad waar eind vorig jaar het nieuwe coronavirus is uitgebroken, waarna het virus zich over de wereld begon te verspreiden. In de stad zijn 2.535 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus.

Wuhan telt 11 miljoen inwoners en tienduizenden van hen raakten de afgelopen maanden besmet met het coronavirus. Na twee maanden lockdown is de miljoenenstad nog niet helemaal virusvrij. Er liggen nog steeds ruim 2.500 mensen in ziekenhuizen en pas op 8 april zal de lockdown opgeheven worden.