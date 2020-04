16 doden in één dag: Grootste aantal slachtoffers in Limburg tot nu toe

De trieste balans in de Limburgse ziekenhuizen staat nu op 74 overlijdens. Tot zaterdag zijn 1355 bevestigde besmettingen gekend. Er liggen 467 mensen in het ziekenhuis, van wie 100 op de afdeling intensieve zorg. In Sint-Trudo in Sint-Truiden blijft het zeer druk, maar er zijn de afgelopen week patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen, vooral om de intensieve zorgafdeling te ontlasten. Het gaat om 13 patiënten die nu behandeld worden op de IC-afdelingen in Hasselt, Tongeren, Genk, Leuven, Tienen en Antwerpen. Zaterdag zijn ook 4 coronapatiënten van de gewone afdeling naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder gebracht. Zo blijven er op de gewone afdeling in Sint-Truiden nog 60 coronapatiënten over en die toestand is momenteel houdbaar.