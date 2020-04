Bisschop Johan Bonny: "Communies en vormsels tussen Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan"

"Het zal allemaal gradueel gaan, met kleine groepen mensen, en allicht zonder 65-plussers. Maar als we een mooie viering willen, met de drie generaties samen, dan zullen we moeten wachten tot na de coronacrisis. Als het in juni nog kan, zullen we het dan doen, anders zal het na de zomervakantie zijn."



Als het na de zomer pas is, "zullen we dat moeten bekijken hoe we dat inpassen in de andere sport-, cultuur- en onderwijsactiviteiten die tot het najaar uitgesteld zijn. Maar we gaan geen jaar overslaan, de eerste communies en de vormsels zullen zeker doorgaan", verzekert Bonny. "En net zoals de scholen vragen we aan de parochies om de kinderen en jongeren die nu hun communie en vormsel voorbereiden, via internet te blijven opvolgen."